L'Aria che Tira, Luca Telese incontenibile sui rave party: strafattoni, li bastonerei tutti

02 novembre 2022

Luca Telese, giornalista e conduttore televisivo, è ospite dell’edizione del 2 novembre de L’Aria che Tira, il talk show di La7 che vede Myrta Merlino al timone. Argomento della discussione di tutta la prima parte della puntata è il rave party di Modena e la conseguente norma varata dal governo: “Io ho simpatia meno dieci per gli strafattoni, vorrei andare lì e li bastonerei tutti, questo è il mio stato d’animo sullo strafattone. Nel rave di Viterbo si fece un’orgia in uno spazio pubblico e morì una persona. Ma la festa illegale non può diventare il Cavallo di Troia per infilare delle norme che neanche Donzelli accetterebbe. Se domani mio figlio occupa una scuola può rientrare in questa fattispecie prevista dalla norma ed essere intercettato, soprattutto questa cosa è fatta dalla parte politica che appena si fa un’intercettazione salta su con gli scudi del garantismo. Delle due l’una, o è una norma contro i raduni abusivi o è una norma Cavallo di Troia che consente di fare delle cose non consentite dalla Costituzione. Ci sono - segnala Telese rivolgendosi a Giovanni Donzelli - scioperi, manifestazioni, occupazioni di scuole. Anche voi eravate ribelli e avete fatto occupazioni. Ora così potrete intercettare tutti”.