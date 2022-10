Otto e mezzo, Travaglio attacca la stretta sui rave party: "Ridicola e preoccupante"

31 ottobre 2022 a

a

a

La stretta sui rave party incassa la critica di Marco Travaglio. Nel salotto di Lilly Gruber, nella puntata del 31 ottobre di Otto e Mezzo su La7, Travaglio giudica i nuovi provvedimenti del governo Meloni.

"Sa fare solo questo" Travaglio all'assalto di Salvini. E torna sempre su Conte...

"È difficilissimo dare una risposta univoca: ogni provvedimento merita un giudizio a se. Alcuni li condivido, altri assolutamente no. Allo stesso modo per la lista dei sottosegretari: ci sono persone degne e altre impresentabili" premette il direttore de Il Fatto Quotidiano. "La stretta sui rave party che ha richiesto un nuovo reato: invasione per raduni pericolosi. I rave party sono un'emergenza nazionale da richiedere addirittura un reato ad hoc che prevede il carcere fino a 6 anni con una dicitura così generica nella quale si può far rientrare di tutto? Non è che un raduno è solo un rave party, credo che nel codice penale fossero già previste tutte le norme per punire eventuali reati di spaccio di droga, pericoli per la salute pubblica se ci sono palazzi pericolanti. Mi sembra una roba ridicola, preoccupate e anche demagogica. Sull'ergastolo ostativo invece il giudizio è positivo" spiega Travaglio.