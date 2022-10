Laura Boldrini, l'ultima su Meloni è un autogol. E se la prende con Piero Angela

29 ottobre 2022 a

Non si placa la furia polemica di Laura Boldrini per il "femminile" nel governo di Giorgia Meloni. Paradossale, va da sé, dal momento che la deputata del Pd ed ex presidente della Camera se la prende con la prima presidente del Consiglio donna, mentre il suo partito non è mai riuscito a esprimere una leadership femminile. Dopo la guerra all'articolo "il" scelto da Meloni per il suo ruolo, l'ultima polemica ha dell'incredibile e vede al centro la mancata intitolazione di una scuola a Tina Anselmi, prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di ministro e citata, tra l'altro, dalla stessa premer nel discorso con cui ha chiesto la fiducia in Parlamento in cui ha elencato le donne che in Italia hanno rotto il "tetto di cristallo" prima di lei.

La questione è locale e ci porta nel comune veneto di Marcon, dove da giorni si dibatte se intitolare un nuovo edificio scolastico ad Anselmi come previsto inizialmente o a Piero Angela, il celebre divulgatore scientifico di Quark scomparso recentemente. Alla fine la scelta della giunta di centrodestra guidata dal sindaco Matteo Romanello (ex Lega, ora a quanto pare vicino a Fratelli d’Italia) è caduta sul giornalista. "Visto che si tratta di una scuola pubblica, credo sarebbe più opportuno far ricadere la scelta su una personalità che si è dedicata alla formazione culturale dei giovani", aveva spiegato Romanello.

Ma ogni occasione è buona, ed ecco che arriva il post di Boldrini: "Tina Anselmi grande personalità, la prima ministra nel nostro Paese, ha ispirato generazioni di ragazze. L’ipocrisia di Fratelli d’Italia: Meloni la cita nel suo discorso alla Camera, il sindaco nega l’intitolazione di una scuola in suo nome. Vergognoso", ha scritto la dem sui sociale lanciandosi nell'ultima, incomprensibile crociata. "Ma ti paga Berlusconi per sabotare il PD o é tutta farina del tuo sacco?", "Quindi Piero Angela non è candidabile perché è un uomo. Ottimo", "La scelta era fra Tina Anselmi e Piero Angela. Hanno scelto Piero Angela non Lucifero" sono alcuni dei commenti in calce al post di Boldrini.