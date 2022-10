PiazzaPulita, Boldrini travolta da De Girolamo sulle donne al governo: "È Scherzi a parte?"

27 ottobre 2022 a

Duro scontro a PiazzaPulita tra Nunzia De Girolamo e Laura Boldrini con l'esponente del Pd travolta dall'ex parlamentare per le incredibili accuse di maschilismo alla prima donna arrivata alla guida del governo in Italia, Giorgia Meloni. Nella puntata di giovedì 27 ottobre del talk condotto da Corrado Formigli si parte dalla polemica sollevata da Boldrini per la scelta della leader di FdI di farsi chiamare il presidente del Consiglio.

"Quando ho sentito le sue parole e quelle di Debora Serracchiani sulla presenza maschile nel governo ho pensato di essere a Scherzi a parte" dice De Girolamo rivolta all'altra ospite del blocco. "Il presidente del Consiglio è indicato dalla Costituzione, non su Topolino. È indicato così perché fa riferimento al ruolo e non al genere. Mi stupisco che a sollevare la questione sia Boldrini che si è battuta per l'autodeterminazione del genere e oggi vuole limitare la libertà del lessico di Meloni. È inquietante".

L'ex parlamentare ricorda all'ex presidente della Camera che a rompere il tetto di cristallo è stato il centrodestra, eleggendo una donna alla presidenza del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, e portando la prima donna a Palazzo Chigi. "È una grande speranza per tutte le donne e lei dovrebbe dire: che bello, è crollato il tetto di cristallo".

Boldrini è visibilmente in difficoltà: "È sicuramente una novità avere una donna a Palazzo Chigi, ma se fossi in lei", ossia in Giorgia Meloni, "sarei orgogliosa di rivendicare il mio femminile e di non nascondermi dietro al maschile", afferma la parlamentare dem. De Girolamo rivendica il diritto di scegliere, ma Boldrini insiste: "Non ridicolizziamo" la questione dell'articolo "il" o "la", argomenta, ma "Meloni ha messo solo sei ministre... sono poche". L'affermazione fa sbottare De Girolamo: "Mi dovrebbe dire che lì ci devono essere donne capaci, non donne a prescindere... Laura, lei è un presidente del Consiglio donna e parli da un partito che non ha un leader donna!".

La dem insiste che FdI ha eletto poche donne, De Girolamo fa notare che questo è un "processo alle intenzioni" che nega la realtà dei fatti, ossia che la prima donna a capo del governo è espressione del centrodestra. L'unico argomento di Boldrini sono le "vecchie battaglie" del centrosinistra e la dem accusa le donne di destra, "troppo individualiste". De Girolamo non ci sta: "Dovresti dire chapeau" a Meloni. Discorso chiuso.