Stasera Italia, Liguori affonda il Pd: "Nessun democratico ne parla bene"

Il giornalista Paolo Liguori, ospite della puntata di Stasera Italia su Rete4 venerdì 28 ottobre, affonda il Pd affermando che nessun democratico ne parla bene e che nessuno vuole ricoprire la carica di segretario del partito.



"Il PD era un'istituzione che sembrava inossidabile e invece ora non c'è nessun democratico che ne parla bene"



L'opinione di @paolotgcom a #StaseraItalia pic.twitter.com/KvDMop7Fop — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 28, 2022



"Il Pd era un'istituzione di questo Paese, sembrava inossidabile. E invece oggi non c'è un democratico che ne parla bene" spiega Liguori. "Almeno nelle ultime settimane e negli ultimi mesi. Tranne la Morani che ha fatto l'esempio di due regioni: Eugenio Giani (presidente della Toscana ndr) ha un passato e una tradizione socialista, quindi poco a che vedere con la storia di buona parte del partito democratico. Stefano Bonaccini (presidente della regione Toscana) considerato tempo fa vicino a Renzi in una regione dove conviveva con Bersani poi è uno dei più bravi presidenti della regione che conosco. Tutti però dicono ma perché non lo fai te il segretario del partito. Poi avete sollevato il punto interrogativo della regione Lazio: il suo governatore è del Pd, Zingaretti, ma lui si è dimesso da segretario del partito in modo misterioso" conclude il giornalista.