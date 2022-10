Stasera Italia, Augusta Montaruli contro il limite al contante: fa solo danni

27 ottobre 2022 a

Uno dei primi provvedimenti proposti dai membri del governo Meloni è l'innalzamento del limite al contante a 10mila euro. La proposta è stata sposata dallo stesso premier e da tutta la coalizione. L'opposizione è insorta, ritenendo l'innalzamento al limite del contante un'arma che potrà favorire l'evasione fiscale. Se n'è parlato durante la puntata di "Stasera Italia" in onda il 27 ottobre e condotto da Barbara Palombelli. Ospite in studio era Augusta Montaruli, esponente di Fratelli d'Italia che ha motivato le ragioni per cui è utile eliminare, per quanto possibile, i limiti al contante.

Tetto al contante più alto, i commercianti dicono sì@augustamontarul a #StaseraItalia: "Il limite al contante rende il guadagno ulteriormente oneroso" pic.twitter.com/6nKvtLJeSW — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 27, 2022

"Il tema dell'innalzamento del limite al contante è un tema che rappresenta il punto otto del programma di coalizione - dice Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia - Non è una proposta unilaterale ma una proposta condivisa. Esiste un punto culturale di fondo che, per pagare, non devi pagare, per guadagnare onestamente non devi pagare. Il limite al contante rende il guadagno ulteriormente oneroso perché il commerciante ha la commissione e chi, invece, deve pagare se fa un bonifico ha un ulteriore commissione".