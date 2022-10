Stasera Italia, il dubbio di Buonamici su Renzi: “Opposizione dialogante, troppa simpatia”

26 ottobre 2022 a

Matteo Renzi si avvicina a Giorgia Meloni? Secondo Cesara Buonamici la risposta è sì. La conduttrice del Tg5 è ospite in studio di Stasera Italia, talk show di Rete4 che vede Barbara Palombelli al timone, e ci tiene a sottolineare il comportamento dell’ex presidente del Consiglio nel suo discorso al Senato nel giorno in cui il nuovo governo ha incassato la fiducia a Palazzo Madama: “Sentendo il discorso di Renzi ho avuto anche l’impressione di una certa simpatia di Renzi nei confronti della Meloni. Era molto evidente, l’ha difesa sul piano privato e l’ha esaltata nel suo percorso politico. Ha gettato un sasso nello stagno dell’opposizione, perché è chiaro che ognuno va per conto suo, però quella di Renzi si pone come l’opposizione dialogante, l’unica dialogante”. “Era talmente evidente questa simpatia…” interviene Giampiero Mughini concordando con la giornalista, con Palombelli che chiude il discorso con un’ulteriore elemento sul Terzo Polo: “Anche Carlo Calenda fin dall’inizio ha mostrato questo atteggiamento sui temi che riguardano il Paese”.