L'Aria Che Tira, Gasparri contro Serracchiani: non si sono ancora ripresi

Sul discorso di Giorgia Meloni alla Camera si sono misurati tutti. Entusiasti e detrattori. Ma una cosa è certa: tutti hanno dovuto fare i conti con quanto detto dal nuovo premier. Durante la puntata de "L'Aria Che Tira" in onda il 26 ottobre Myrta Merlino ha ospitato Maurizio Gasparri che ha commentato la gaffe di cui è stata protagonista Debora Serracchiani. L'esponente Dem ha accusato Meloni, primo presidente del Consiglio donna nella storia della Repubblica italiana, di stare un passo indietro rispetto agli uomini.

"Il discorso di Giorgia Meloni è stato molto chiaro - ha detto Maurizio Gasparri a Myrta Merlino - E la polemica su quello che mancava mi sembra davvero pretestuosa. Nelle sue parole c'era tutto quello che ci doveva essere, il pragmatismo, infatti, è una caratteristica dei conservatori. E' stato un discorso ricco di passione. Quanto allo scivolone di Debora Serracchiani lo interpreto in modo freudinao. La sinistra non si è ancora ripresa dalla sconfitta elettorale. In passato è successo anche a noi. E le prime reazioni sono di fare gaffe come quella su Meloni che starebbe un passo indietro agli uomini. Il governo sarà giudicato per quello che farà. Quando nel 2004 fu eletta al congresso dei Giovani di Alleanza Nazionale non immaginano di aver contribuito all'elezione del futuro presidente del Consiglio. Ora la sfida è che il suo compito possa essere portato a termine. Ma lo sforzo non dipenderà soltanto da lei. Tajani è un ministro solido ma è difficile che la guerra in Ucraina possa finire da un giorno all'altro".