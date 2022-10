Otto e mezzo, Massimo Cacciari affonda la sinistra: una debacle politica e culturale

25 ottobre 2022 a

a

a

La sconfitta della sinistra è sotto gli occhi di tutti. Ora, però, sono gli stessi esponenti di sinistra che devono fare i conti con una debacle epocale. Ne parla perfino il filosofo Massimo Cacciari nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 25 ottobre su La7.

"Nella sua relazione ci sono stati forniti i dati di una rassicurazione - ha detto Massimo Cacciari nello studio di Lilli Gruber - In estrema sintesi, Meloni ha detto: state tranquilli, le cose del governo Draghi rimangono, cerco la fiducia delle potenze europee. Poi, però, ha rivendicato la novità. Non possiamo dimenticarci, infatti, che è la prima donna presidente del Consiglio. E noi, come Italia, arriviamo ultimi. Sono gli altri che dovrebbero meditare. Meloni è una donna che ha una certa storia politica. Sarebbe stato interessante che Letta e Conte ci spiegassero come mai siamo arrivati ad avere come presidente del Consiglio un esponente politico che ha quella storia. E' una debalcle culturale e politica della sinistra italiana. Non capisco come leader politici come Letta possano intervenire in un dibattito come questo tacendo su come ci si è arrivati".