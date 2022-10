Stasera Italia, Sorgi sul governo Meloni: la situazione più difficile degli ultimi anni

25 ottobre 2022 a

Il governo Meloni ha appena incassato la fiducia della Camera e si appresta a farlo anche al Senato. I commentatori e gli opinionisti, però, cercano di capire come sarà la vita del governo Meloni nei prossimi mesi e anni. Secondo l'editorialista de "La Stampa", Meloni dovrà fare i conti con la situazione più difficile degli ultimi vent'anni. E non solo. All'0rdine del giorno ci potrebbero essere anche invidie e attriti.

"Il destino del governo di centrodestra dipenderà da come vanno le cose nella maggioranza dove si generano invidie, frizioni e attriti - ha detto Marcello Sorgi durante "Stasera Italia" - E poi dipenderà da come vanno le cose nel Paese. Questo governo dovrà affrontare la situazione più difficile degli ultimi vent'anni. Se non trova il modo di risolvere il caro bollette e il problema del gas, dopo qualche mese la gente comincerà a chiedersi se questo governo è capace o no"