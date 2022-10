Minzolini sul discorso di Meloni: non ci sarà nessuno scostamento di bilancio

24 ottobre 2022 a

a

a

Meloni alla Camera dei deputati. I riflettori sono puntati sul discorso che il neo-presidente del Consiglio farà in Parlamento. Ma cosa dirà agli italiani? Sicuramente al centro del suo discorso ci saranno le emergenze che dovrà affrontare l'Italia nei prossimi anni. Emergenza che attraversano i temi della guerra in Ucraina, della crisi economica e della prospettiva europea. Il tema è stato al centro anche della puntata di "Stasera Italia" del 24 ottobre dove in collegamento c'era anche il direttore de Il Giornale, Augusto Minzolini.

"Meloni probabilmente domani ripeterà che non ci sarà nessuno scostamento di bilancio"



A #StaseraItalia interviene @AugustoMinzolin pic.twitter.com/OrNZbfCK1Q — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 24, 2022

"Draghi a Meloni lascia una serie di dossier - ha detto Minzolini - Il che dà l'idea di una continuità. Lei ripeterà che non ci sarà nessuno scostamento di bilancio. Significa che determinate cose verranno fatte secondo il quadro che ci siamo date. C'è un tesoretto di 10 miliardi che poi non sono neanche tanti rispetto alla situazione attuale. Quindi le cose andranno fatte con una grande attenzione e saggezza su come spendere questi soldi".