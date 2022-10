La profezia di Caracciolo sulla Gran Bretagna: non sarà più un Paese unito

23 ottobre 2022 a

Il Regno Unito è nell'occhio del ciclone. Dopo la morte della regina Elisabetta e le dimissioni lampo di Liz Truss, sembra non esserci pace per la Gran Bretagna. Crisi economica, guerra e congiunture internazionali stanno mettendo letteralmente in ginocchio il regno di Carlo III. E sembra non esserci neppure uno scampolo di speranza per il futuro. All'orizzonte, infatti, ci sono altre due crisi che metteranno alle strette la tenuta dello Stato. I nodi che stanno per venire al pettine sono Irlanda e Scozia che andranno verso l'indipendenza anche attraverso referendum consultivi. Lo annuncia Lucio Caracciolo, direttore di Limes, che ne ha parlato durante la puntata di "Mezz'ora in più" andata in onda il 23 ottobre su Rai3.

"Il Regno Unito, tra gli altri, ha anche il problema della crisi di Stato - ha detto Lucio Caracciolo alla conduttrice, la giornalista Lucia Annunziata - la Scozia vuole riproporre il referendum, sempre più si parla di riunificazione dell'Irlanda. In sostanza, non sappiamo se il Regno Unito sarà ancora unito."