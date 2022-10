Mezz'Ora in Più, Annunziata provoca e Urso reagisce: alta tensione sulla lista dei ministri

09 ottobre 2022 a

Inizia con Adolfo Urso la puntata di "Mezz'Ora In Più" su Rai 3, domenica 9 ottobre. La conduttrice Lucia Annunziata va subito dritta al punto: la lista dei ministri, se non i nomi almeno se ci sia l'accordo. Ma il senatore di Fratelli d'Italia e presidente del Copasir le fa notare subito come sia impossibile parlare di incarichi di governo quando ancora Giorgia Meloni non è premier. Ma alla conduttrice nin interessa e ribatte: "Siamo quasi in definizione d'arrivo per la definizione del governo. Non si faranno all'ultimo minuto i ministri".

"Questo è ovvio" ribatte Urso che ricorda: "Siamo una coalizione che si è presentata insieme agli elettori, con un programma comune e sottoscritto da tutti, con dei criteri per l'indicazione del candidato premier. Non siamo una coalizione improvvisata. Siamo una coalizione che in questo paese agisce dal 1994 e che la Meloni ha difeso in ogni momento. Ci sono regole, priorità, programmi che vanno realizzati. Ma è chiaro a tutti che non potete chiedere alla Meloni di fare i nomi dei ministri quando ancora non ha avuto l'incarico".

"Non siamo una coalizione improvvisata, ci sono state, e ci saranno discussioni, se la data del 25 ottobre verrà confermata, rispetteremo i tempi costituzionali"



Adolfo Urso a #Mezzorainpiu pic.twitter.com/z0cvROFXMV — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) October 9, 2022

Ma la conduttrice è irremovibile e quasi provocatoria. Allora Urso ricorda come il precedente governo ci mise tre mesi a trovare la quadra e l'Annunziata nemmeno lo fa finire di parlare: "Mi conferma che la lista dei ministri è in stato avanzato? Lo è?" insiste. "Io non ho alcuna conoscenza. Non ho chiesto alla Meloni la lista dei ministri" ribatte il senatore. "Eh, vabbene. Non le credo" dichiara la conduttrice.