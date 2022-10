Mezz'ora in Più, Rosy Bindi avverte il Pd: "Il governo durerà". In studio cala il gelo

09 ottobre 2022 a

"Voglio che il Pd riapra un dialogo con i 5stelle perché credo che il Pd non debba farsi superare dal M5s sui temi della pace, del lavoro, della lotta alla povertà e del superamento delle diseguaglianze". Rosy Bindi in collegamento con Mezz'Ora in Più, domenica 9 ottobre su Rai 3, parla dell'inizio del percorso congressuale del Partito Democratico ed evidenzia tutte le gravi carenze della sinistra che è uscita sconfitta dalla tornata elettorale del 25 settembre.

L'ex ministra deve ammetterlo in tv, alla conduttrice Lucia Annunziata, che il centrodestra ha vinto ed è possibile che il governo duri 5 anni. "Siamo di fronte a una vittoria vera della destra, a un governo che credo durerà, se le opposizioni non si federano in qualche modo offrono un grande strumento alla maggioranza che gioca innanzitutto a dividerle e magari con un tipo di opposizione di oggi potrebbe anche trovare qualche collaborazione".

La coalizione Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è forte e per questo Bindi avverte il Pd. "Per onestà intellettuale confesso di dubitare che un confronto assimilabile a quello dei vecchi congressi di partito possa avere luogo con le regole vigenti" spiega. "C'è da sciogliere l'autosufficienza delle altre forze politiche. Io ritengo che il congresso non debba limitarsi a cambiare il segretario al congresso, ma si apra una riflessione".