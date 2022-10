Guido Crosetto, prima parole da ministro della Difesa: rappresenteremo tutta la nazione

Sullo stesso argomento: Sovranità e natalità devono attendere: i ministri hanno giurato coi vecchi nomi

"Senso di responsabilità e senso del momento". Guido Crosetto ha appena giurato da ministro della Difesa del governo di Giorgia Meloni e ai giornalisti che lo attendevano fuori dal Quirinale spiega cosa bisogna aspettarsi dall'esecutivo. Il governo agirà con "consapevolezza delle difficoltà che ci aspettano e il peso della responsabilità di 60 milioni di persone, non di una parte" dice Crosetto. "Chi va al governo rappresenta tutta la nazione, dismette gli abiti della parte e assume quelli della collettività" conclude.

Politico, imprenditore, uno dei consiglieri più fidati della premier Giorgia Meloni, Crosetto, ha una storia politica e personale diversa da quella degli altri due cofondatori di Fratelli d’Italia, Meloni appunto ed il neo presidente del Senato Ignazio La Russa. Crosetto nasce politicamente come giovane esponente della Dc, milita prima in Forza Italia, poi nel Pdl quindi in FdI in una successione tra ruoli nelle istituzioni locali in Piemonte e negli esecutivi nazionali di centrodestra. Negli anni alterna incarichi istituzionali ed impegni imprenditoriali, prendendo a più riprese delle pause dall’attività politica.

Su Twitter ha annunciato di esserci "già dimesso da amministratore, di ogni società privata (non ne ricopro di pubbliche) che (legittimamente) occupavo. Liquiderò ogni mia societa (tutte legittime). Rinuncio al 90% del mio attuale reddito".