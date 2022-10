Governo Meloni, Mara Carfagna contro i ministri: "I tecnici che hanno detto no..."

22 ottobre 2022 a

a

a

Mara Carfagna è alla Festa dell'Ottimismo de Il Foglio in corso a Firenze e intervistata rilascia dichiarazioni tutt'altro che tenere sul nuovo governo targato Giorgia Meloni. L'ex ministra di Forza Italia nell'esecutivo Draghi e poi passata con "Azione" di Carlo Calenda sottolinea come prima delle consultazioni tantissimi tecnici si siano rifiutati di far parte dell'esecutivo di centrodestra che oggi ha giurato al Quirinale.

Giorgetti "trasloca" dallo Sviluppo all'Economia, chi è il ministro leghista

"Al di là di figure come quelle di Nordio o di Piantedosi - spiega Carfagna - io non vedo nel governo appena insediato quest'alta caratura tecnica. E non la vediamo perché, lo sappiamo, molti profili tecnici hanno rifiutato la proposta di entrare a far parte di questo governo". Poi l'affondo sui nomi dei ministeri. "Lo spacchettamento del ministero del Sud e della coesione territoriale per quello che mi riguarda è sicuramente un elemento che desta preoccupazione perché mi chiedo quali saranno le competenze, le deleghe del nuovo ministro per il Sud Nello Musumeci. Il ministero per il Sud è stato comunque centrale proprio perché aveva la delega alle politiche di coesione - spiega Carfagna - Adesso senza il Pnrr, che rientra invece nelle competenze del ministro Fitto, quello per il Sud rischia di avere sostanzialmente un guscio vuoto".