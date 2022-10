Sangiuliano ministro, in Rai cambia tutto: chi va al Tg2, novità in prima serata

22 ottobre 2022 a

a

a

Gennaro Sangiuliano è il nuovo ministro della Cultura e il suo arrivo al governo di Giorgia Meloni fa scattare l'effetto domino sulla Rai. Il nome del direttore del Tg2 negli ultimi giorni ha sorpassato gli altri in lizza: Giordano Bruno Guerri e Giampaolo Rossi su tutti. L’uscita di Sangiuliano da Saxa Rubra "innescherà un effetto domino tale da consentire a Fratelli d'Italia di fare incetta di poltrone", scrive Repubblica secondo lo stesso "Rossi, quando Fuortes lascerà, al più tardi fra un anno e mezzo, è già in pole per prenderne il posto".

Sinistra alla frutta, Damilano scava negli archivi: "Celtica al collo" l'ultima su Meloni

Alla direzione del Tg2 dovrebbe arrivare Nicola Rao, attuale vicedirettore del Tg1 "ma solo per qualche mese" per poi traslocare al telegiornale della rete ammiraglia "non appena l'attuale direttrice Monica Maggioni otterrà quello che chiede: la conduzione di un programma di approfondimento in prima serata", si legge nel retroscena.

"Filo-putiniano". Scoppia la rivolta sinistra contro Sangiuliano ministro

Secondo il Fatto, invece, Maggioni "ora rischia di conservare la poltrona di direttrice del Tg1 quando tutti davano per certo il suo addio per far posto a Sangiuliano". Insomma, potrebbe restare, mentre al Tg2 andrebbe Rao "o il direttore di Rainews Paolo Petrecca". A Rainews in quel caso "potrebbe finire l'ex direttore del Tg1 Giuseppe Carboni, anche alla luce di un 'riequilibrio' chiesto dal M5S". Non c'è solo la tv. Potrebbe cambiare anche la guida di Radio1, oggi detenuta da Andrea Vianello. Tornando a Carlo Fuortes, per il quotidiano di Marco Travaglio l'ex consigliere Giampaolo Rossi potrebbe invece puntare alla carica di direttore generale.