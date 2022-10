Mauro Corona tradisce Bianca Berlinguer: che succede in tv

Gianfranco Ferroni 21 ottobre 2022 a

«La Bianchina, la Bianchina», dice sempre Mauro Corona, quando appare dagli schermi della Rai. Ma ogni tanto qualche evasione dal servizio pubblico la fa, il montanaro che scrive libri di successo e che con la sua filosofia ambientalista legata all'amore per il territorio attira il grande pubblico, come ben sa Bianca Berlinguer che non può farne a meno nella sua trasmissione. Così oggi, venerdì, nella seconda serata della rete Nove, ecco che nel nuovo appuntamento con l'attualità politica ad «Accordi&Disaccordi» il conduttore Luca Sommi ospiterà Corona, dopo il live di «Fratelli di Crozza». E Maurizio Crozza, non dimentichiamolo, non perde occasione di punzecchiare il buon Mauro offrendone una visione "riveduta e corretta" ad alto tasso alcolico, con un fiasco di vino sempre a portata di mano. Da Sommi si discuterà delle ultime polemiche nate dopo la diffusione degli audio di Silvio Berlusconi e dei risultati delle consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo Meloni. Senza dimenticare che nella trasmissione saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi, per commentare a caldo i temi del giorno.