Cartabianca, Corona urla contro Berlinguer: "Chiuda il becco". Lei lo asfalta

Giada Oricchio 12 ottobre 2022





Bianca Berlinguer e Mauro Corona si beccano a Cartabianca: “Zitta”, “No, zitto lei”. Durante l’ultima puntata della trasmissione di Rai3, martedì 11 ottobre, fulmini e saette tra lo scrittore e la conduttrice per un’espressione infelice. Corona stava parlando del futuro del Pd spiegando che occorre un rinnovamento generazionale (“Via queste vecchie cariatidi”) e ricordando quando ai tempi del tentativo di scalata a BNL da parte di Unipol nel 2005 l’allora segretario DS Piero Fassino fu intercettato illegalmente mentre chiedeva a Giovanni Conforti: “Abbiamo una banca?”.

Berlinguer però l’ha interrotto: “Ma che c’entra?! Quello era un altro mondo”, “No, ferma, ferma, quello era il mondo di sinistra… allora… chiuda il becco” ha replicato infastidito l’editorialista fisso suscitando l’ira della conduttrice che con il dito puntato ha intimato: “No lo chiuda lei il becco, non cominciamo Corona, mi arrabbio veramente. Chiuda il becco non me lo dice! Non si azzardi!”. Lo scrittore-alpinista ha minacciato di abbandonare il collegamento se non lo avesse lasciato parlare e Berlinguer con sguardo feroce: “Può parlare ma non deve dire certe cose”.

Il botta e risposta non si è placato poiché il canuto ospite ha inzigato: “È inutile che lei difenda una sinistra che ha tradito gli operai, le fabbriche e la povera gente ma si è messa con le banche”, “Non sto difendendo nessuno, ho solo detto che erano altri tempi. Dice che non ha finito? Ha parlato solo lei fino adesso, prendetemi il tempo” ha ribattuto una belligerante Bianca Berlinguer. A sua volta, Corona non ha ceduto e sempre più spazientito l’ha avvisata di nuovo: “Se non finisco il concetto divento ridicolo e non voglio diventarlo a casa sua. Guardi che me ne vado!”, “Fossi in lei non lo farei francamente, le minacce non sono belle, capito?” ha concluso la giornalista mentre un permaloso Mauro Corona si zittiva: “Non parlo più”.