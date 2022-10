Omnibus, “Crosetto alla Difesa”. Tortora sorprende Delmastro, che poi lancia una scommessa

21 ottobre 2022 a

a

a

“È vero che Giorgia Meloni come primo impegno all’estero andrà in Ucraina?”. Inizia così l’intervista di Gaia Tortora, conduttrice di Omnibus su La7, ad Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia. Nell’edizione del 21 ottobre la giornalista sorprende però il suo ospite, non dandogli il tempo di rispondere: “La seconda cosa che le volevo dire, cioè sono io che lo comunico a lei, che Guido Crosetto andrà al ministero della Difesa”. L’onorevole di centrodestra replica dopo un sorriso: “Bene sono felice della scelta di questa scelta che lei ha fatto, ma la comunichi al presidente della Repubblica dopo che le avrà conferito l’incarico. Io - torna serio Delmastro - non so quali saranno i ministri, ma qualora fosse Crosetto nessuno potrebbe discuterne lo standing e l’adeguatezza. Con Fratelli d’Italia gli eventuali conflitti di interessi si risolvono subito, è una garanzia che possiamo dare”.

“Mattarella in 7 minuti...”. Cerno gela Merlino e i suoi dubbi su Meloni

Delmastro ritorna poi sulla questione della guerra: “Non so se Meloni andrà in Ucraina come primo viaggio all’estero, ma i termini e i modi per segnalare la solidarietà ad un popolo invaso, al quale è stata messa in dubbio sovranità, indipendenza e libertà da un’aggressione militare unilaterale in spregio al diritto internazionale li troveremo. Useremo i termini più utili all’Ucraina e rispettosi dei processi internazionali. Scatti in avanti non ci possono essere, dobbiamo restare nel contesto della comunità euroatlantica, con i tempi e i modi di questa comunità. Credo che a Giorgia piacerebbe, visto il suo carattere, ma farà tutto con moderazione ed equilibrio”.

Video su questo argomento “Centrodestra coeso, governo in tempi rapidi”. Meloni pronta all'incarico | GUARDA

Il deputato di FdI sottolinea un altro aspetto quando si parla di divisioni nel centrodestra: “Sono le opposizioni ad essersi divise sulle noccioline che spettano alle opposizioni. Per ora non è il centrodestra ad essere spaccato. Il governo - assicura e conclude Delmastro - avrà un registro narrativo preciso. Troviamoci qua tra sei mesi, se ci sono slabbrature di questo governo sulla politica internazionale ammetto di aver perso e le pago una cena”.