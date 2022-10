L'Aria che Tira, “se Mattarella in 7 minuti...”. Cerno gela Merlino e i dubbi su Meloni

21 ottobre 2022 a

a

a

L’incontro tra Sergio Mattarella e la coalizione di centrodestra capitanata da Giorgia Meloni è durato sette minuti. Il faccia a faccia al Quirinale è al centro della puntata del 21 ottobre de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, con Tommaso Cerno, ex parlamentare Pd, che non è affatto sorpreso dall’appuntamento lampo: “Mi sembra una mattinata molto chiara, poche parole ma molto chiare, si attende il rientro di Mario Draghi, ci sarà un colloquio telefonico con Mattarella e lui gli dirà che cosa ha deciso di fare e poi, non appena il premier uscente sarà tornato a Roma, sarà convocata subito quello entrante, non gli si può dare l’incarico durante il volo. Sono sgrammaticature che almeno il Quirinale non fa. Ieri per sentire l’opposizione è andata via una giornata intera, la maggioranza si presenta in un'unità formale. Cosa si voleva che facesse, che il Presidente della Repubblica stesse lì due ore a fare domandine?”.

Ipotesi incarico nel pomeriggio. Giorgia Meloni verso Palazzo Chigi

“Mi colpisce che si sia arrivati alle consultazioni senza un chiarimento nel centrodestra” sottolinea però Merlino. Smentita subito dal suo ospite “Non ce n’è bisogno - afferma Cerno -. Non dico che è tutto a posto, ma ciò che avviene oggi è il passaggio dalla politica al Quirinale. Se Mattarella ritiene che in 7 minuti ci siano le condizioni per procedere non vuol dire che non ci sarà più una polemica, ma partirà un governo. Lo stile con cui si presenta è quello di Giorgia Meloni, non più quello di Silvio Berlusconi o di Matteo Salvini. Poche parole, sobrietà, la parola pronti che recupera dal manifesto elettorale per dire che il percorso iniziato finisce. Vedremo poi i ministri e i fatti, non sarà facile, non è tutto risolto e chiaro, ma è il ritorno di un governo politico di destra, uno schieramento che - conclude il giornalista - ci ha abituato a ben altri scossoni rispetto all’audio di Berlusconi. È tutto da vedere, raccontare e seguire con molta attenzione”.