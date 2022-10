Diario politico, la profezia di Fabbri sull'audio del Cav: "Ecco cosa accadrà adesso"

19 ottobre 2022 a

a

a

L'esperto di geopolitica Dario Fabbri, ospite di Enrico Mentana nello speciale di La7 Diario politico, svela quali conseguenze avrà il nuovo audio "rubato" di Berlusconi. Le parole del Cav hanno mandato in fibrillazione gli equilibri politici nella coalizione di centrodestra soprattutto perché sono state diffuse alla vigilia delle consultazioni che dovrebbero partire già nella giornata di domani.



Il parere dell'esperto è preoccuopante: "Di fatto questo audio può avere conseguenze pesantissime sulla formazione del nuovo governo. Posizioni simile a quelle di Berlusconi sono state espresse solo dalla Bielorussia, non proprio uno stato sovrano". Poi Fabbri interseca il ragionamento sulla figura di Giorgia Meloni: "La premier in pectore non è mai stata filo-putiniana e non aveva bisogno di dimostrarlo. Ma in questi mesi ha fatto tanto per accreditarsi come figura atlantista e dunque queste posizioni di Berlusconi avranno un peso forte sulla nascita del nuovo esecutivo" spiega Fabbri che sottolinea anche un altro aspetto delle parole del Cav: "Berlusconi ha anche attaccato Biden nel momento in cui ha detto che non ci sono leader nemmeno negli Stati Uniti".