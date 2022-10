Piazzapulita, Fabbri svela come può finire la guerra: "Trattativa in corso"

06 ottobre 2022 a

"C'è sicuramente una trattativa in corso". È il parere dell'analista internazionale Dario Fabbri che durante la puntata di Piazzapulita su La7 del 6 ottobre spiega un retroscena sulla guerra tra Russia e Ucraina. Corrado Formigli domanda a Fabbri se ci sia una trattativa in corso tra Putin e gli americani.



#piazzapulita Dario Fabbri a @PiazzapulitaLA7: "Trattativa in corso tra Putin e gli americani? È possibile, c'è sicuramente una trattativa"https://t.co/GCWJcuL2hP — La7 (@La7tv) October 6, 2022

La risposta dell'esperto è affermativa. "C'è sicuramente una trattativa. Un negoziato tra le parti c'è sempre anche nelle fasi peggiori di una guerra perché gli apparati si incrociano e hanno i rispettivi numeri di telefono. Quindi non è che i russi e gli americani non si conoscono. Peraltro i russi vogliono parlare solo con gli americani quando si tratta di questioni tattiche o strategiche che riguardano l'Ucraina. Gli americani temono che Kiev non voglia accettare il negoziato e quindi spingono per mettere in mezzo Zelensky. È un modo per metterlo al centro del palco e fargli assumere le sue responsabilità. Ma in questa situazione bisogna mettersi anche nei panni di Zelensky: è alla guida di un Paese che è stato aggredito e che adesso fatica a cedere il 20 per cento del suo territorio. Immaginiamo che non sia questa la soluzione finale ma per il momento la Russia si è annessa il 20% del territorio ucraino e oltretutto si tratta della parte che era la più produttiva del Paese" spiega Fabbri che precisa: "Si un negoziato c'è e gli americani oltre a voler scongiurare la crisi nucleare non sono così insoddisfatti di una vicenda che conclude la guerra con la Russia che dice ok ci ritiriamo da qualche territorio. Ma quale?" chiede concludendo il suo ragionamento Fabbri.