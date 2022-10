Otto e mezzo, botte da orbi Boldrini-Specchia: “Sosteneva violenti ed anarchici”

18 ottobre 2022 a

“Quando la Boldrini appoggiava gli anarchici andava bene”. La frase di Francesco Specchia è riportata da Lilli Gruber nel corso della puntata del 18 ottobre di Otto e mezzo, il talk show di La7, alla stessa Boldrini, ospite in studio con il giornalista di Libero con cui si può confrontare sulla scelta dei presidenti di Camera e Senato. “Io - dice l’ex numero uno di Montecitorio - ho sentito questa frase mentre ero a casa, pensavo di non aver capito bene. Io avrei appoggiato anarchici violenti ed Hezbollah? Specchia aveva detto veramente queste frasi, farebbe ridere se non fossero menzogne, non ho mai appoggiato anarchici, violenti o Hezbollah. È una frase offensiva, come si fa ad andare in giro in televisione a dire cose false? Come si fa? Io non li ho mai frequentate queste persone”.

Specchia, tablet alla mano, ricorda gli episodi alla deputata del Partito Democratico: “L’11 febbraio del 2020 ha visitato i centri sociali romani, una conferenza contro la politica dell’odio. In prima fila c’erano anarchici che dicevano ‘Matteo Salvini lo dobbiamo ammazzare e gambizzare’. Il 29 ottobre del 2020 ha appoggiato in una conferenza sull’accoglienza Luigi Preiti, il signore che ha sparato al carabiniere, dicendo che aveva ragione. La sua dichiarazione era sostenuta dai centri sociali. Quel mondo le appartiene”.

Boldrini nega le accuse: “Io arrivo alla presidenza della Camera dopo 25 anni di esperienza in politica internazionale. Se lei mi associa agli anarchici lei dice il falso. Se mi associa ai violenti dice una menzogna. Se dice che appoggio Hezbollah dice un’altra cosa falsa, io ho fatto una visita istituzionale in Libano, ho stretto le mani della delegazione del Parlamento. Io non sostengo questi gruppi. Fontana ha discriminato prima di essere presidente della Camera”. “Io ho detto che lei era una figura identitaria che poi seduta su quella poltrona è salita sopra le parti, come è giusto che sia nel suo ruolo istituzionale. Lo stesso ha fatto Fontana, prima Napolitano e Fico” conclude il botta e risposta Specchia prima che Gruber toglie forzatamente la parola ai due contendenti stufa delle scintille.