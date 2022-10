Coffee Break, “Giustizia? Non gli conviene”. Tommasi svela la chiave per la pace Berlusconi-Meloni

17 ottobre 2022 a

Paola Tommasi, giornalista de Il Tempo, è ospite dell’edizione del 17 ottobre di Coffee Break, il programma tv di la7 condotto da Andrea Pancani, e fa alcune considerazioni sulla composizione del futuro governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni: “Si parla di cinque ministeri per Forza Italia, è già un passo avanti rispetto alla rottura post-voto al Senato. Dopo il voto su Ignazio La Russa FI rischiava di avere da 0 a 3 ministeri, adesso si è ritornati a cinque, il numero di partenza. Giustizia? Non credo ci sia nell’elenco, però un altro ministero di peso sì. Secondo me - sottolinea Tommasi - a Silvio Berlusconi non conviene neanche avere il ministero della Giustizia, perché comunque il centrodestra farà le riforme condivise anche con Berlusconi. Però se fatte da una persona di Forza Italia si evocherebbe il conflitto di interessi, se fatte da un’altra persona, magari proprio di Fratelli d’Italia, con cui c’è questo rapporto dialettico, allora non c’è più il conflitto di interessi e converrebbe anche a Berlusconi”.