La nuova vita Di Maio: party vip e champagne per la sua Virginia Saba

17 ottobre 2022 a

Luigi Di Maio è sparito dalla scena politica italiana. Dopo la rottura con il Movimento 5 Stelle e dopo la pesantissima sconfitta elettorale del 25 settembre il ministro degli Esteri del governo dimissionario, sparito anche dai radar dei social, è ricomparso nel week end.

Di Maio scappa da Facebook: il profilo è sparito

L'occasione è la festa dei 40 anni della sua compagna Virginia Saba che ha festeggiato il suo compleanno insieme agli amici e a qualche vip. Tra gli ospiti della serata ci sono anche Myrta Merlino e Marco Tardelli. È così che Di Maio riappare sui social: dalle storie sul profilo Instagram della Saba lo si vede impegnato a versare calici di champagne mentre sullo sfondo si nota la torta di compleanno della compagna. Come riporta il sito affariitaliani.it Di Maio, una volta svolto il passaggio di consegne alla Farnesina, “si prenderà una pausa”. L'ex grillino deve rispettare una sorta di "interdizione" e attendere almeno un anno per ricoprire incarichi che potrebbero essere incompatibili con la sua esperienza di ministro. La fonte di affariitaliani smentisce così le voci su una sua presunta “società di consulenza, soprattutto in ambito politico".