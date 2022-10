Zona Bianca, “Fontana bugiardo e terribilmente pericoloso”. Deliri di Cecchi Paone, zittito così

16 ottobre 2022 a

Alessandro Cecchi Paone, giornalista, è ospite della puntata del 16 ottobre di Zona Bianca, talk show domenicale di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, e usa toni di disprezzo nei confronti di Lorenzo Fontana, leghista e nuovo presidente della Camera: “È capace di tutto, ha fatto un ipocrita appello al Papa. Ma lui è contro Papa Francesco, è appoggiato da tutti coloro che attaccano il Pontefice, in Italia e in America, come monsignor Viganò. Lui lo ha citato, ma in realtà lo combatte, è dalla parte del cattolicesimo oltranzista e anti-conciliare, che combatte questo Papa, è stato di un’ipocrisia assoluta, questo per dire che personaggio pericoloso che è. Fa le messe in latino, fa le messe con il prete che dà le spalle al popolo, è contro il Concilio, è contro Giovanni Paolo II, è un uomo terribilmente pericoloso, perché mente. Quando dice che non farà nulla contro i diritti noi non ci crediamo. Regalava bamboline a forma di feto abortito per convincere le donne a non abortire, è un problema di civiltà occidentale, messa sotto scacco con questa elezione”

Cecchi Paone furioso per Fontana, siluro di Sgarbi: "Tu e il tuo fidanzato..."

Brindisi dà quindi la parola a Laura Ravetto, onorevole della Lega, che replica a Cecchi Paone: “La senatrice Liliana Segre, le cui parole ho ascoltato con attenzione, ha detto che soprattutto in questo momento storico c’è bisogno di una politica alta e nobile, che pur ferma nei suoi convincimenti differenti però dia prova di rispetto dell’avversario. Io in queste ore, questo rispetto dell’avversario, non l’ho proprio visto da parte della sinistra e - la frecciata al giornalista che aveva parlato subito prima di lei - da parte di alcuni commentatori”.