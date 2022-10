Vittorio Sgarbi, bordata a Cecchi Paone: "Con il tuo fidanzato..." Panico in tv

15 ottobre 2022 a

L'elezione del leghista Lorenzo Fontana a presidente della Camera scatena i commenti indignati di Alessandro Cecchi Paone che, come una reazione a catena dai toni e dai temi sorprendenti, portano a uno scontro brutale con Vittorio Sgarbi. Teatro della tele-rissa è il salotto tv di Myrta Merlino, L'aria che tira su La7. Il giornalista e divulgatore ce l'ha con Fontana, strenuo difensore della famiglia tradizionale: “È uno dei peggiori nemici dell’approccio liberale al fatto che ognuno di noi può vivere la sua idea di famiglia, di amore e di sesso come vuole tutto l’Occidente. Lui si è sempre mosso su una linea cattolica-regressiva. È un intollerante”, attacca Cecchi Paone per cui Fontana è "il peggio del peggio".

La parola passa a Sgarbi che, fedele al suo marchio di fabbrica, alterna alto e basso. Parte infatti citando il filosofo Benedetto Croce: “Non possiamo non dirci cristiani”. Poi sferra una sciabolata improvvisa all'interlocutore: “Carezzare in televisione il tuo fidanzato, come tu hai fatto, è legittimo ma è un problema di gusto”, dice riferendosi alle foto, alle interviste e alle comparsate tv di Cecchi Paone con il suo giovane compagno.

Il giornalista accusa il colpo: “Stai buono e stai zitto, tu hai fatto anche la ca**a in diretta”, ribatte riferendosi a un video cult sui social di Sgarbi. Prima che la situazione diventi amor più ingestibile, Merlino chiama i costanziani consigli per gli acquisti...