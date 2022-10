Tagadà, Peter Gomez: so cosa ha detto Berlusconi a La Russa. Il nodo dei ministri

13 ottobre 2022 a

"Abbiamo studiato il labiale". Peter Gomez è sicuro di sapere quello che Silvio Berlusconi ha detto a Ignazio La Russa poco prima che l'esponente di Fratelli d'Italia, tra i fondatori del partito guidato da Giorgia Meloni, fosse eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Le immagini del diverbio sono state isolate dalla diretta da Palazzo Madama e mostrano il Cavaliere, tornato in aula per la seconda chiama a differenza degli altri senatori azzurri a esclusione di Casellati, sbotta con La Russa che si era avvicinato per parlare. Attimi concitati in cui Berlusconi parla animatamente e sbatte una penna sul tavolo.

"Abbiamo studiato il labiale", dice il direttore del sito del Fatto a Tiziana Panella, nella puntata di Tagadà di giovedì 13 ottobre su La7. Il Cav avrebbe esclamato: "Mi avevate promesso tre ministri", e poi sarebbe partito un "vaffa".

Dopo l'elezione di La Russa, Berlusconi ha diramato una nota in cui porgeva "sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente

Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese".