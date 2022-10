Berlusconi, duro faccia a faccia con La Russa. "È partito un vaffa" tensione in Senato

13 ottobre 2022 a

Il labiale sospetto, l'espressione tesa, il linguaggio del corpo.... Le immagini del breve ma intenso confronto nell'aula del Senato tra Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa sono andate in diretta tv nei vari speciali che seguono il voto per l'elezione dei presidenti delle camere. Su La Russa - eletto anche senza i voti di FI a esclusione di quello dello stesso Berlusconi - si è registrata qualche tensione tra Forza Italia e Fratelli d'Italia nella partita complessiva della formazione del governo.

La Russa si è avvicinato a Berlusconi seduto in aula, e hanno iniziato a parlare in tono molto concitato, finché Il Cav non ha sbattuto la penna sul tavolo e l'esponente di FdI si è allontanato uscendo dall’aula. Myrta Merlino ha mandato in onda il video a L'aria che tira, su La7, dicendo che a quanto pare da Berlusconi sia partito un sonoro "vaffa" all'indirizzo di La Russa.

Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato.

Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà. https://t.co/pxaUYM8q00 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 13, 2022

Berlusconi ha letteralmente mandato "a fanculo" La Russa. Si vola! pic.twitter.com/EMbFwGAheJ — Pietro Raffa (@pietroraffa) October 13, 2022

"Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff... il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male" scrive su Twitter il senatore Carlo Calenda, leader di Azione, che rilancia in un tweet il video del Tg1.