Andrea Pirlo deve mettere mano al portafoglio per coprire la perdita di A.P. Group

Andrea Pirlo, già allenatore della Juventus e oggi tecnico della squadra turca Fatih Karagümrük Spor Kulübü, soffre ancora con i suoi business considerato che pochi giorni fa ha dovuto attingere alla riserva per coprire la perdita di oltre 990mila euro milioni di euro apertasi nei conti 2021 della sua A.P. Group, che l'anno prima aveva registrato invece un passivo di 1,4 milioni.

Il rosso è dovuto a non meglio specificati oneri di gestione pari a 2,6 milioni. Il patrimonio netto resta comunque significativo e pari a 17,7 milioni mentre l'attivo di 24,3 milioni costituito da molti immobili in carico complessivamente a 13,1 milioni e siti fra l'altro a Brescia. Tra le immobilizzazioni finanziarie figurano l'80% di Vertine, il 16,8% di The Formwork e il 58,6% di Efc Acciaio (che commercia prodotti siderurgici e lo scorso anno ha fatturato 19,2 milioni con un utile di 1,6 milioni) e il 10,3% di Elg Chromium Plating.

Nel 2021 è finita in rosso per 240mila euro, a fronte di ricavi per soli 53mila euro, anche la Società Agricola Pratum Coller: rilevata nel 2007 da Pirlo, si trova vicino alla casa natale del padre, a Castel Mella (provincia di Brescia) e nasce con l'obiettivo di produrre vino di qualità in maniera sostenibile.