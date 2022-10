Ignazio La Russa, la dem Serracchiani provoca: "Devo chiamarla presidente?". E lui la zittisce

Giada Oricchio 12 ottobre 2022 a

a

a

“Mi chiami presidente, ma…”. Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato in quota Fratelli d’Italia zittisce così Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Domani, giovedì 13 ottobre, i parlamentari eletti il 25 settembre voteranno a scrutinio segreto il presidente della Camera e il presidente del Senato e in pole position ci sono, rispettivamente, Riccardo Molinari della Lega e Ignazio La Russa di Fratelli d’Italia. Non sono nomi blindati - Maurizio Gasparri, in collegamento con la trasmissione "Tagadà" su LA7 ha dichiarato che l’accordo può essere raggiunto anche 5 minuti prima delle votazioni - ma oggi lo stesso Ignazio La Russa, uscendo dalla Camera, ha garantito: “Arriviamo preparati all’appuntamento. Stasera ci sarà l'incontro tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi”.

Sempre La Russa, poco prima si era reso protagonista di uno scambio di battute con Debora Serracchiani. Secondo quanto riporta l’account Twitter @ultimaora_pol, l’esponente dei dem gli si è avvicinata e ha detto: “Devo chiamarla presidente?” e l’ex ministro del governo Berlusconi ha scherzato: “Sì, sono presidente dell'Inter Club”. Com’è noto, La Russa è un accanito tifoso dei nerazzurri.