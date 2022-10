Governo, Mentana svela gli obiettivi della Lega: “Calderoli al Senato e Salvini al Viminale”

12 ottobre 2022 a

a

a

Sulla presidenza del Senato e sul Viminale non mollo. È il messaggio di Matteo Salvini al consiglio federale della Lega, stando a quanto riferito dall’Agi. Parlando con i componenti del massimo organo decisionale del Carroccio, Salvini ha garantito che sui due nodi non intende retrocedere nella trattativa con gli alleati. Il candidato leghista alla guida di Palazzo Madama è Roberto Calderoli, ha confermato, mentre - viene sottolineato - è tornato a ricordare gli ottimi risultati ottenuti quando era alla guida del Viminale e rivendicare il ministero dell’Interno per sé.

“Dove finisce Crosetto”. Il jolly di Meloni, gli scenari del futuro

Tale notizia viene commentata da Enrico Mentana, direttore del Tg La7, nel corso del programma che segue le vicende di politica prima della nascita del nuovo governo di centrodestra: “La Lega sta trattando, non vuole perdere entrambe le cariche. È evidente, il vero obiettivo leghista è Calderoli al Senato. Non tanto quello di Salvini al Viminale”. Poco dopo a parlare su La7 è Andrea Crippa, deputato del partito di via Bellerio: “Come presidente del Senato il nome di Calderoli mi sembra autorevole. Per Salvini ministro degli interni parlano chiari numeri, una persona che ha ridotto del 90% gli sbarchi. Piantedosi? Salvini è il punto di partenza, poi vedremo come vanno le trattative. È lui il ministro migliore che la Lega può esprimere”.

Giorgetti "sicuro" al Mef. Effetto domino sul governo, tutti i ministri

Al termine del consiglio federale della Lega è giunta una nota ufficiale: “Il partito di Matteo Salvini non vede l’ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo. Il segretario ha spiegato che se verrà chiesto alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia ‘sappiamo come farlo e con chi farlo’. Per Salvini ‘sarà un onore’”.