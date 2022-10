Tagadà, Marco Minniti sui servizi segreti: chi dovrà avere la delega

11 ottobre 2022 a

Chi avrà la delega ai Servizi segreti nel nuovo governo Meloni? Se n'è parlato negli studi televisivi di "Tagadà" nella puntata in onda l'11 ottobre su La7. Tiziana Panella ha chiesto all'ex ministro dell'Interno qual è l'identikit ideale per ricoprire quel delicatissimo incarico. Minniti non ha dubbi e rivela le caratteristiche. E parte la caccia al candidato.

"Per avere la delega ai servizi segreti bisogna avere due caratteristiche fondamentali - ha spiegato Minniti a Tiziana Panella - Bisogna essere una persona leale alle istituzioni. L'autorità delegata ai servizi, infatti, può decidere intercettazioni preventive anche prima che si commetta un reato. Naturalmente questo può avvenire soltanto su autorizzazione della magistratura. Tutto questo è garantito da procedure democratiche ma è un messaggio molto delicato. E poi bisogna essere una persona di fiducia del primo ministro. Insomma è un lavoro prevalentemente fiduciario. Ma non ci dimentichiamo che ci deve essere soprattutto fiducia reciproca col futuro premier. Altrimenti certe operazioni non si possono fare".