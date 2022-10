Da sinistra si ribellano ad Annunziata: “Non è normale, vuole imporre la sua posizione politica”

11 ottobre 2022 a

Bordate dalla sinistra per Lucia Annunziata. A scagliarsi contro la conduttrice di Mezz’ora in più, il talk show domenicale di Rai3, è stato Franco Bassanini, ex ministro e consigliere speciale dei premier del Pd nello scorso decennio: “Ma è normale che un conduttore di un talk show della TV pubblica pretenda di imporre una sua posizione politica (es. Annunziata che cerca invano di far dire a Cuperlo che l’errore del PD è stato sostenere la resistenza ucraina e le scelte atlantiche di Draghi)?”.

A rispondere e a concordare tristemente è Guido Crosetto, imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia: “È così da anni. Rappresentano le proprie idee, non sono interessati a far capire quelle altrui e si nutrono di pregiudizi. Chi non è di sinistra è abituato. Non solo in Rai”. Bassanini replica ancora, mandando un ulteriore segnale di dissenso nei confronti della giornalista di viale Mazzini: “È vero (e anch’io lo denuncio da anni). Però così non fanno un buon servizio alla democrazia (che ha bisogno di informazione corretta e di dibattiti veri) e neanche alla sinistra. Finché succede su Tv private, vale l’art 41 Costituzione (da conciliare con il 21); ma sulla TV pubblica no”.