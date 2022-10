Totti e festeggia con Noemi Bocchi. La reazione di Ilary Blasi sui social diventa virale

Alice Antico 04 ottobre 2022 a

a

a

Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi escono per la prima volta insieme allo scoperto ma...il settimanale "Diva e Donna" non ha fatto in tempo a pubblicare in esclusiva le loro immagini al ristorante "L’isola del pescatore", lo stesso locale in cui aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo, che la sua ex moglie si è filmata davanti ad un negozio di Rolex nel centro di Roma, taggando proprio Totti. Non solo: nella stessa storia su Ig, Ilary ha taggato anche "Striscia la Notizia" e Francesca Manzini, artefici del deepfake virale della Blasi alle prese con gli orologi di lusso di Totti che la accusò in un’intervista di averli sottratti. La comica – e imitatrice, tra le altre, di Mara Venier, Sabrina Ferilli e della stessa Ilary Blasi – aveva infatti realizzato una clip con un siparietto sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi circondata da orologi Rolex appesi ovunque proprio nello storico programma di Antonio Ricci su Canale 5. Ad ogni modo, il profilo di "Striscia La Notizia" è stato al "gioco" e ha condiviso la news della storia di Ilary.

Dunque, se in molti già si stavano chiedendo come lei avesse preso la notizia della serata al ristorante a sorpresa per i 46 anni del Pupone con Noemi, questo video è una risposta più eloquente di qualsiasi parola. Ironia o provocazione? Non si sa. Certo è, però, che la storia pubblicata dalla Blasi sta facendo discutere e non poco, dal momento che prende in giro la polemica creatasi attorno al "furto" degli orologi all’ex compagno Francesco Totti dopo la separazione. Il video, in aggiunta, rappresenta indubbiamente una grossa frecciatina al Pupone, in risposta alle foto che hanno confermato il suo nuovo flirt con Noemi. Di fatti, dopo essersi inquadrata davanti al negozio Rolex, la Blasi fa un occhiolino che sa tanto di vendetta. Per di più, la conduttrice ha addirittura taggato l’ex compagno, gettando ulteriore benzina sul fuoco, in una polemica la cui fine sembra più che mai distante.