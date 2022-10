Lega, il sondaggio che non vedrete sui giornali. Maglie zittitisce i gufi

01 ottobre 2022 a

"Attendo la notizia sulle prime pagine". È il commento della giornalista Maria Giovanna Maglie che su Twitter riposta il risultato di un sondaggio di Euromedia Research pubblicato sull'account di ultimora.net. Secondo la rilevazione, il 91.5% degli elettori della Lega vuole che Salvini rimanga segretario.



Un risultato che rispecchia in pieno il parere di Maglie che ha sempre sostenuto che il leader della Lega Matteo Salvini dovesse rimanere al suo posto. Una tesi che la giornalista ha sostenuto in più occasioni soprattutto dopo il risultato che il Carroccio ha ottenuto alle elezioni, inferiore rispetto al 2018, e che mette fine a tutte le voci che avrebbero messo in discussione la leadership del segretario.

