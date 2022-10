Giorgia Meloni, Casini: "Saggia e responsabile però..." L'affondo sul governo

06 ottobre 2022 a

"Giorgia Meloni ha vinto le elezioni in modo travolgente". A Controcorrente mercoledì 5 ottobre il senatore Pier Ferdinando Casini non ha dubbi sul successo di Fratelli d'Italia. "Ha vinto le elezioni largamente, oggi deve governare, ha dimostrato saggezza in una fase in cui molte famiglie non riescono a pagare le bollette, festeggiare la vittoria elettorale sarebbe stato demenziale". Ma dopo l'elogio pone il quesito più importante all'esecutivo che verrà: "Meloni che è una persona intelligente, capisce le difficoltà che ha davanti e si comporta da persona responsabile, ma come risponderà il governo a queste sfide?". Il tema non è l'evocazione del fascismo ma che "ci sia un governo all'altezza delle sfide che abbiamo, è tutto da dimostrare". E dunque per il senatore appare inevitabile che la leader di FdI segua le orme del premier uscente Mario Draghi: "È inevitabile che la leader di Fratelli d'Italia si affidi a Mario Draghi - spiega Casini - è lui che ha negoziato i problemi in Europa e domani saranno sul suo tavolo".