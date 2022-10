L'aria che tira, Ugo Mattei la tocca piano: "Criminale". Merlino sconvolta

04 ottobre 2022 a

a

a

La tocca piano Ugo Mattei, il giurista balzato agli onori delle cronache per la sua battaglia contro il green pass e l'obbligo vaccinale durante la pandemia. Nel corso della puntata di martedì 4 ottobre de L'aria che tira il fondatore della Commissione Dubbio e Precauzione, interpellato sulla guerra in Ucraina e la crisi del gas, afferma senza mezzi termini che l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Henry Kissinger, "è un criminale di guerra".

In Europa scatta l'ansia del gas per l'inverno. Anche il petrolio costerà di più

Parole che gelano la conduttrice, che ricorda come il politico americano nella sua lunga carriera è riuscito a fa sedere allo stesso tavolo Richard Nixon e il leader cinese Mao Zedong, nella famosa visita del presidente Usa a Pechino nel 1972: "È uno che ha fatto la storia". "Ma ha anche deposto Salvador Allende in Cile" ribatte Mattei citando il ruolo americano nel colpo di stato del '73.

Fedelissimi pronti a mollare Putin. Scenari choc: collasso del regime o disastro nucleare

In studio c'è l'imprenditore Chicco Testa che si rivolge a Merlino: "Ma perché lo inviti?" dice polemizzando con Mattei. "È una voce diversa..." dice la conduttrice. "Io studio storia e geopolitica da molti anni e giudicare Kissinger come un'autorità da ascoltare vuol dire che siamo arrivati a un livello di spettacolarità nella conversazione che non ha limiti e su cui dovremmo riflettere" è l'affondo finale del giurista. La conduttrice preferisce soprassedere sull'attacco frontale e manda la pubblicità.