L'aria che Tira, Feltri sulla minaccia atomica di Putin: "Impossibile disarmarlo"

Il fondatore di Libero Vittorio Feltri, ospite della puntata del 3 ottobre de L'aria che tira su La7, lancia l'allarme riguardo alla grande tensione tra l'Occidente e la Russia. Nel suo intervento Feltri spiega come bisogna trovare un modo per mediare con Putin visto che, a suo avviso, non è possibile disarmarlo. Il fondatore di Libero spiega come il più grande problema da risolvere sia impedire al Presidente russo di usare le bombe atomiche poiché non è possibile prevedere le conseguenze di questo gesto anche se in passato l'America ha già utilizzato queste armi in diversi Paesi.



#lariachetira Vittorio Feltri sulla grande tensione tra #Russia e #occidente: "Oggi pensiamo all'atomica, l'hanno usata gli #USA che hanno fatto casino dappertutto. Bisogna parlare con #Putin e cercare di andare d'accordo anche con lui" https://t.co/ssyCRnRvdB — La7 (@La7tv) October 3, 2022



"Il più importante problema da risolvere è quello di impedire a Putin di lucidare le bombe atomiche. Se dovesse accadere una cosa simile non sappiamo quali potrebbero essere le conseguenze, anzi le possiamo solo immaginare. Ricordo che non è impossibile che vengano usate le atomiche: gli americani le hanno già usate alla grande in Giappone provocando addirittura delle stragi. Eppure non c'è stato nessun processo di Norimberga per gli Stati Uniti che poi sono andati in Vietnam a fare casino, poi sono andati in Iraq a fare casino e infine sono andati a fare casino in Afghanistan per poi abbandonare il Paese alle sue disgrazie" spiega Feltri che poi torna a parlare della situazione russa. "Io credo che Putin sia un pazzo totale e noi speriamo che venga disarmato ma per il momento è impossibile. Io personalmente cercherei di andare d'accordo con lui trovando una via mediana per poter sospendere una guerra assurda. Nessuno fa un tentativo, questa è la cosa più preoccupante" conclude il direttore.