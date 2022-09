Stasera Italia, Vittorio Feltri ribalta il Pd: tutte le accuse al partito di Letta

28 settembre 2022 a

a

a

Il direttore editoriale e fondatore del quotidiano Libero, ospite della puntata di Stasera Italia su Rete4 di mercoledì 28 settembre, spiega i motivi del fallimento del partito Democratico alle elezioni del 25 settembre. Feltri sostiene che il Pd abbia ignorato la realtà italiana concentrandosi solo sull'affermazione di determinati diritti.



Secondo @vfeltri il Partito Democratico ha completamente ignorato la realtà italiana e ha insistito su questioni marginali. #StaseraItalia pic.twitter.com/oaOIUGUoYt — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 28, 2022

"Penso che il partito democratico si sia impegnato soprattutto nella lotta dell'affermazione di determinati diritti civili e abbia completamente ignorato la realtà italiana. Questo ha danneggiato il partito di Enrico Letta. Non solo, si è molto insistito nel Pd su questioni marginali: il politicamente corretto, il conformismo di tipo politico e non solo politico. Un atteggiamento che non ha sicuramente incontrato il favore del pubblico italiano" conclude il direttore.