Caso Meloni, Rula Jebreal tritata dalla sinistra: "Incivili"

Diventa un caso il post su Twitter di Rula Jebreal contro Giorgia Meloni. Per attaccare il presidente FdI, la giornalista usa la storia personale del padre che abbandonò Meloni quando aveva un anno. Contro Jebreal si schiera tutto il centrodestra, ma anche i leader politici avversari. Per Maria Elena Boschi è «incivile attaccare una persona impegnata in politica per ciò che ha fatto suo padre. Lo pensavo ieri, lo penso oggi. Noi giudicheremo i fatti senza aggredire le famiglie». «Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo. Quello che ha fatto il padre della Meloni non c'entra nulla con lei», dice Carlo Calenda.

Rula Jebreal oltre i limiti, l'assurdo post sul padre di Meloni. "La querelo"

Sdegnato il presidente M5S Giuseppe Conte: «Questo è fango su Giorgia Meloni. Io Meloni e FdI con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma sul piano politico. Non si possono però addebitare in maniera subdola a una figlia - che dal genitore è stata abbandonata, senza avere più rapporti - i reati e gli errori del padre».