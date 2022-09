Rula Jebreal, parte il delirio contro Meloni: "A tre giorni dalla vittoria..." La frase choc

29 settembre 2022 a

Uno scivolone sui social. È accaduto alla giornalista palestinese Rula Jebrea che in un tweet associa la vittoria di Giorgia Meloni ad una manifestazione di studenti del liceo Virgilio di Roma sottolineando come la polizia avrebbe identificato alcuni studenti. L'associazione tra la notizia della manifestazione degli studenti romani alla vittoria della Meloni, definita neo fascista, fa sospettare che la Jebreal alluda a "un regime". Ma la giornalista dovrebbe sapere bene che il nuovo governo ancora non si è insediato. E quindi dovrebbe prendersela con la ministra dell'interno Luciana Lamorgese e non con Giorgia Meloni.

Day 3 after Neo Fascist Meloni’s victory in Italy:

A group of Italian Student’s in a high school in Rome organized a lecture to learn about Fascism… The police showed up to identify the students & organizers. pic.twitter.com/cnsZeFGetB — Rula Jebreal (@rulajebreal) September 28, 2022



"Giorno 3 dopo la vittoria della neofascista Meloni in Italia: un gruppo di studenti italiani in un liceo di Roma ha organizzato una conferenza per conoscere il fascismo... La polizia si è presentata per identificare gli studenti e gli organizzatori" ha scritto la giornalista su Twitter ripostando un articolo del quotidiano La Repubblica.