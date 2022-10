Insulti Meloni, interviene Matteo Salvini: lezione alla sinistra. Come si è ridotta

Giada Oricchio 01 ottobre 2022 a

a

a

"Piccoli uomini o piccole donne: abbiamo vinto le elezioni, fatevene una ragione". Così Matteo Salvini difende Giorgia Meloni dopo che la giornalista Rula Jebreal, in un post su Twitter, aveva ricordato che il padre Francesco Meloni aveva scontato 9 anni di carcere per traffico di droga.

Rula Jebreal oltre i limiti, l'assurdo post sul padre di Meloni. "La querelo"

Il leader della Lega, senza mai citare direttamente Jebreal, ha scritto sul suo account Instagram: "Chi fa battaglia politica attaccando non l'avversario, ma mamma, papà, figli, mogli o mariti è un piccolo uomo. O una piccola donna. Abbiamo vinto democraticamente le elezioni, fatevene una ragione".

Dal canto suo, la giornalista di origine israeliana ha spiegato all' AdnKronos il senso del suo tweet: "Quello che volevo evidenziare non è la vicenda familiare di Giorgia Meloni, che riguarda solo lei, ma la sua propaganda politica che, molto spesso, come quella di Trump, tende a criminalizzare l’intera categoria dei migranti a partire dagli errori o i crimini di alcuni di loro. Fomentando così la radicalizzazione di molti e la crescita dell’odio nella società".

Jebreal sputa odio su Meloni, Porro la zittisce con una frase

Rula Jebreal ha aggiunto che la stampa estera aveva dato notizia dei reati di Francesco Meloni e del nonno di Trump (Washington Post, The Independent & The Guardian, nda) in quanto "personaggi pubblici che assumono incarichi di rilievo, ma è chiaro che le responsabilità penali non ricadono mai su terzi".