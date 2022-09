Elezioni 2022, Umberto Bossi fuori dal Parlamento: il Senatùr non è stato rieltto

27 settembre 2022 a

a

a

Dopo nove legislature consecutive, a partire dal 1987, lascia il Parlamento Umberto Bossi. Nell'elenco pubblicato sul sito del ministero dell'Interno il nome non c'è: nel primo collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 2, dove il Senatùr era candidato come capolista, il Carroccio non ha infatti ottenuto alcun seggio e uno solo è andato alla coalizione, attribuito a Fratelli d'Italia, sempre secondo quanto risulta dal sito del Viminale. Sono 23 i candidati della Lega eletti nella quota proporzionale dei 114 che spettano al centrodestra