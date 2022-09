Tagadà, Gasparri ridicolizza Calenda: "Vuole il Draghi bis? Io Giulio Cesare”

16 settembre 2022 a

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ospite di Tagadà su La7, smaschera il leader di Azione Carlo Calenda. Gasparri, ribadendo le parole del premier Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha annunciato la sua indisponibilità ad un eventuale secondo mandato a Palazzo Chigi, coglie l'occasione per lanciare un'affondo a Calenda: "la notizia vera è che è finita la sua campagna elettorale" ha detto a Tagadà.

"Mi aspettavo da giorni che draghi dicesse qualcosa su questa campagna elettorale un po' parassitaria per conto terzi e oggi lo ha detto. Quindi, volete Calenda? Nessuno lo vuole. Lui si nascondeva dietro Draghi" ha detto il senatore azzurro. La conduttrice di Tagadà Tiziana Panella interviene sottolineando le parole di Carlo Calenda sulla proposta del Draghi bis. "Ha detto che porteranno avanti un modello, poi nel momento in cui si dovessero creare le condizioni vedremo se chiedere un suo ritorno" precisa la conduttrice. Ma Gasparri affonda ridicolizzando così la proposta di Calenda: "Io volevo Giulio Cesare, e mi ha detto di no. A lui gli ha detto di no Draghi".