L'Aria che Tira, “il giorno della crisi...”. Il retroscena di Maurizio Gasparri sul consiglio a Mario Draghi

Che cosa farà la destra su balneari e tassisti se andrà al governo? La domanda è rivolta a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, da Francesco Magnani, conduttore dell’edizione del 2 settembre de L’Aria che Tira, il talk show mattutino di La7. Gasparri nel rispondere rivela che cosa ha detto a Mario Draghi il giorno della crisi di governo: “Nell’aula del Senato, il giorno della crisi, ho detto a Draghi, a quattr’occhi, visto che lo conosco da tanti, ‘Ma scusa Mario, ma secondo te con la guerra, la crisi del petrolio e tutti i problemi che già si capivano a luglio, ma perché ti metti a litigare con balneari o con i tassisti? Ci saranno regole da dare, ma non rappresentano urgenze’. Secondo voi il primo problema sono i balneari? Con gli uragani di agosto gli stabilimenti perdono soldi, chi glieli ridà? In Italia è più urgente la concorrenza sleale che fa Amazon, che fanno i giganti della Rete ai negozi, o il tema dei taxi e dei balneari? A Draghi gliel’ho detto in aula e in privato. Bisogna - sottolinea l’esponente azzurro - accantonare queste questioni e occuparsi dei veri problemi. Se paga poco un balneare fatelo pagare di più, ma se ha avuto la tromba d’aria…”.

“Lei gli dà del tu?” l’annotazione di Magnani, a cui Gasparri risponde senza esitare: “Sì, gli do del tu, ci conosciamo da tempo andato”. “Menomale” la chiosa del padrone di casa.