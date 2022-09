Otto e mezzo, la mossa di Beppe Severgnini con Letizia Moratti. Ma la vicepresidente non ci casca

Giada Oricchio 15 settembre 2022 a

“So che le hanno proposto il Ministero della Salute”, “Non è vero”. A “Otto e Mezzo”, il talk show di LA7, giovedì 15 settembre, il giornalista Beppe Severgnini ha rivelato che il centrodestra aveva proposto il ministero della Salute alla vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti: “Sono convinto che glielo abbiano offerto, ma la dottoressa Moratti è una donna di mondo e sa che certe promesse vanno prese con le pinze… Certo che se dopo le elezioni la deludessero e il prossimo anno si candidasse alla regionali con il Terzo Polo in Lombardia, la cosa si farebbe improvvisamente interessante. Ci sarebbero la destra, il Terzo Polo con Moratti che diventa forte e il centrosinistra, quindi tutto aperto per la presidenza della Regione”.