Del Debbio si mangia Parisi e la pasta cotta a fuoco spento: "È una ca**ta". Ovazione a Dritto e rovescio

09 settembre 2022 a

a

a

La ricetta della pasta cotta a fuoco spento promossa dal premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, per risparmiare un po' di gas è indigesta a Paolo Del Debbio. Il conduttore di Dritto e rovescio, nella puntata di venerdì 9 settembre, dedica una battuta al fisico che ultimamente propone idee e soluzioni su tutto, dal Covid alla cucina "economica" in tempo di crisi del gas. "La questione della pasta chiudiamola così... Uno può capire tantissimo in un settore, e poi quando parla in un altro dice delle ca**te", è la stoccata di Del Debbio che riceve l'ovazione dello studio.

"Una soluzione per la guerra..." La frase su Draghi scatena Santoro, scintille con Guerzoni

La vicenda è controversa, secondo Parisi spaghetti e maccheroni si cuociono perfettamente anche a fuoco spento. Come si fa? Bisogna far bollire l'acqua, buttare la pasta e chiudere il coperchio. Poi si deve spegnere il gas e attendere un minuto in più di quello previsto per la cottura. È la cosiddetta "cottura passiva", praticata seppur con evidenti differenze da diversi chef. Le critiche sulla modalità scelta da Parisi non mancano: secondo Antonello Colonna, famoso ristoratore e volto televisivo, così la pasta diventa "gommosa".