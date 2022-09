Otto e mezzo, la frase su Draghi scatena Santoro: "Ci ha messo nelle mani degli americani". Scintille con Guerzoni

08 settembre 2022 a

Michele Santoro torna a Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, per commentare la campagna elettorale. Il suo progetto di partito, di cui si era parlato a lungo, alla fine non è decollato e oggi l'ex volto Rai non si sente rappresentato da nessun partito, tanto meno dal Pd e o dal Movimento 5 stelle nonostante qualche tentativo di avvicinamento con Giuseppe Conte.

Santoro era tornato sulle barricate all'inizo della guerra in Ucraina per dire no all'invio di armi da parte dell'Italia: "Stiamo andando verso un voto che può essere il più importante del dopoguerra, tra un mese 120mila aziende potrebbero chiude, un milione di persone che precipitano nella povertà gli stipendi decurtati dalle bollette e dall'inflazione. Questo dipende dal fatto che c'è una guerra in corso nel cuore dell'Europa ma le forze in campo sono tutte d'accordo sulla politica estera del nostro Paese", argomenta il giornalista secondo cui i partiti per quanto riguarda la guerra sono tutti allineati.

Giorgia Meloni ed Enrico Letta "che visione hanno su come deve finire questa guerra?", è l'interrogativo di Santoro secondo cui si parala solo di gas ed energia, ma ci potremo trovare in una situazione sempre più grave se continua il conflitto. "Parlano di aumentare le pensioni e i salari, ma potremmo trovarci in piena recessione". Letta e Meloni sono uguali? "No, ma entrambi non hanno una visione" sul conflitto.

A quel punto interviene Monica Guerzoni, giornalista del Corriere della sera: "Mario Draghi aveva provato a indicare una via d'uscita..." ma Santoro la stoppa subito: "Mi è sfuggita, non mi pare di averla colta... Quale sarebbe?" punge il giornalista che ricorda come il premier abbia assunto "una linea molto propagandista sulla guerra, dicendo che non potevamo fare niente perché quella dell'Ucraina era legittima difesa. E siamo finiti nelle mani degli americani", chiosa il giornalista.